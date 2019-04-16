الإخوان و«السعادة التركى».. «العرق يمد لسابع جد»

16 أبريل 2019 - 06:04 م

قيادى إخوانى: فشل أمين الجماعة مثل إخوان تركيا.. زعيم "السعادة": انتهت بطارية الشحن لأردوغان.. وقيادات الإخوان: حزب تركيا علمانى لا يمثلنا



لا يختلف كثيرًا إخوان تركيا عن إخوان مصر فى نظرتهم الحزبية، حيث يرون أن مرشح الحزب هو الأولى من غيره، حتى لو كانت مؤشرات الجماهير وهواها مع مرشح آخر.

وتحت النظرة الحزبية جاءت تصريحات أمين عام الإخوان فى مصر بأن حزب السعادة التركى أقرب لهم من "أردوغان".

كما تعددت تصريحات عدة لأعضاء مكتب الإرشاد وقيادات بارزة فى الإخوان منهم الرئيس الأاسبق محمد مرسى قبل ثورة يناير بأن حزب العدالة والتنمية لا يشبه الإخوان فهو حزب علمانى.

وكذلك جاء تصريح القيادى الإخوانى عصام العريان، عقب ثورة يناير بأننا نختلف عن حزب أردوغان العلماني.

فيما وصف القيادى الإخوانى عصام تليمة، حالة قيادات الإخوان المصرية مثل حالة قيادات السعادة، فهم يسيرون من فشل إلى فشل.

"مرسى" وأعضاء الإرشاد: حزب أردوغان علمانى.. ولن يكون قدوة لنا

لم يختلف موقف الرئيس الأسبق محمد مرسى، عن بقية الإخوان فى رؤيته نحو حزب الرئيس التركى"رجب طيب أردوغان"، ووصفه بالعلمانية.





وفى تصريحات سابقة له، كان قد نشرها وأكدها مع تفكير الجماعة فى تكوين حزب سياسى قال: إن العمل العام- ومنه العمل السياسى الذى يمارسه الإخوان- لا يخرج بأهدافه ووسائله "ولا ينبغى له أن يخرج" عن الأصول والثوابت الإسلامية، ولا يستطيع الإخوان أن يقرروا من عند أنفسهم.

وأضاف، أن تحقيق إنجازات سريعة فى بعض مجالات العمل وخاصةً السياسية منها، ولو حدث ذلك التغاضى وغض الطرف فإن هذا يعنى الحديث عن كيان آخر غير جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح مرسى حينها، أن الإخوان المسلمين وهم يسعون إلى إيجاد المجتمع المسلم الذى تخرج منه الحكومة التى تعبر عن الأمة الراشدة وتحكم بما أنزل الله يضعون نصْبَ أعينهم أن الطريق طويل ومحفوفٌ بالمكاره، وأن الجهود المطلوبة عظيمة وكبيرة، لأن الأهداف عظيمة وكبيرة.

وتابع قائلاً: عندما يحدث فى بعض البلاد الإسلامية فوز حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة- كما وقع أخيرًا لحزب العدالة والتنمية فى تركيا المسلمة- فإن ذلك يسعدنا من منطلق الأخوَّة العامة، وانتشار الحرية.

وأوضح، أن المقارنة بين حالة النجاح لذاك الحزب فى أى من تلك البلاد ووضع ومسيرة الإخوان المسلمين عندنا مقارنةٌ مغلوطةٌ وقسمةٌ جائرة ولا مكانَ لها؛ لأننا لا يمكن أن نقارن بين حالتى النجاح لحركتين مختلفتين اختلافًا بيِّنًا فى الأصول والثوابت والأهداف والغايات وكذلك فى الوسائل والآليات.

العجيب، أنه أكد أن شعار جماعة الإخوان المسلمين لَمْ ولنْ تُغيِّر مبادئها.. المنهج الإسلامى كله غير منقوص وهو غاية عملنا، وحالة النجاح الذى نريد بنشره وتعليمه وتطبيقه والعمل بما جاء به فى شتى مجالات الحياة بالنسبة للأفراد والجماعات والجمعيات والمؤسسات.

وتابع قائلاً: حزب العدالة والتنمية التركى يعلن موافقته ورضاه على علمانية الدولة بالمفهوم الغربى المعروف ويختلف عن هدفنا الأساسى الكبير، وهو أن يكون للمسلمين دولةٌ مسلمةٌ، وليست دولةً دينيةً بالرؤية الخاطئة المحدودة كما يفهمها أهل الغرب على وجه الخصوص.

وأشار، إلى أنه هنا يجب ملاحظة الفروق الحالية بين الدولة المصرية التى يعيش فيها الإخوان المسلمون بدستورها الذى ينصُّ على أن دينَ الدولة الرسمى هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، الأمر الذى يؤكد إسلامية الدولة المصرية، حيث لا تستطيع حكومة ولا سلطة أن تُغيرها أو تقترب منها؛ لأنها تُمثِّل هوية الأمة بتاريخها وحاضرها على اختلافِ مكوناتها الفكرية والثقافية.

فى حين أن حزب العدالة والتنمية، الذى يحكم الآن أحد المكونات السياسية للدولة التركية بدستورها الحالى وبعد سقوط الخلافة الإسلامية وصعود القومية والأتاتوركية ما يزال حتى الآن يقرر علمانية الدولة بدستورها وقانونها وتوجهها نحو أوروبا وسعيها الحثيث لتصبح جزءًا منها على الرغم من الاختلاف البيِّن بين الشعب التركى المسلم والشعب الأوروبى العلمانى فى الفكر والسلوك، وحيث يمتد هذا الاختلاف أيضًا إلى منظومة القيم التى تحكم كلاًّ من الطرفين؛ حيث الحق والعدل على قمة منظومة القيم الإسلامية فى حين لا تجد ذلك فى المنظومة القيمية الغربية.

وأضاف، أنه يتضح أن مَن أراد أن يصف حركته أو حزبه بأنه إسلامى فلا بد من أن يكون الإسلام، والإسلام فقط هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى منهجه وفى تطبيقه وسلوكه وفى أهدافه وغاياته وفى متابعته ومراجعته، وإلا فإنَّ العبرةَ ليست بالألفاظ والمبانى ولكنها بالمقاصد والمعانى وليختر كل لنفسه ما يشاء، ولكن ليعلم الجميع أن الإسلامَ الصحيحَ بمنهجه الحق هو الذى يبقى وأنَّ ما عدا ذلك لا يقوى على الثبات والاستمرار.

وأوضح حينها، أن جماعة الإخوان المسلمين تتوجه بدعوتها ومنهجها وحركتها إلى الأمة، فنحن ندعو الناس إلى الإسلام، والحكومة جزءٌ منه، والحرية فريضة من فرائضه، ونعتقد أن الإسلام دين الله الحق للناس كافةً، وهو ليس ملكًا لأحد ولا حكرًا على أحد.

وعن إنشاء الجماعة لحزب سياسى قال وقتها: "كثُر الكلام عن دور الأحزاب فى المجتمع وعلاقة الأحزاب الإسلامية على وجه الخصوص بالجماعات التى انبثقت عنها وخرجت لتُعبِّر عن مناهجها ومرجعياتها، وكذلك يطرح الكثيرون الآن أن يكون لجماعة الإخوان المسلمين حزبٌ كهذه الأحزاب المتعددة، ليُعبِّر عنها ويتكامل معها فى أداء الدور".

وأشار، إلى أن موقف الإخوان من ذلك واضحٌ، وقد تمَّ إعلانه قبل ذلك، فالجماعة ليس لديها مانع من قيام حزبٍ يُمثِّل جناحًا من أجنحةِ نشاط الجماعة المتعددة، ولكنَّ هذا الحزب لا يقصد إلى الصراع على السلطة التنفيذية فى المقام الأول، وإنما الأولوية الأولى له أن يكون الوعاء الذى يحمل الدعوةَ فى مجالاتِ العمل العام المختلفة؛ سعيًا نحو تكوين الأمة صاحبة الرسالة.

وأوضح، أنه أصبح معلومًا من التاريخ والواقع أن جماعة الإخوان المسلمين هيئةٌ إسلاميةٌ جامعةٌ تنتهج منهجًا واضحًا ومحدَّدًا هو منهج أهل السنة والجماعة، فى كل ما تقوم به من أعمال، وما تنفِّذه من وسائل لتحقيق الإصلاح والتغيير فى المجتمع، ليصبح قادرًا على تحمُّل مسئوليته فى مسيرة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .

يذكر أيضًا، أن القيادى الإخوانى عصام العريان، كان قد صرح بأن حالة حزب العدالة والتنمية لا تتناسب ولا تواكب الحالة المصرية، وأن المجتمع التركى فى تركيبته يختلف عن المجتمع المصرى.

قيادات الحزب: "العدالة والتنمية" ليس إسلاميًا

قال "نجيب فاضل إكسوى"، أحد أعضاء الهيئة الإدارية القديمة لحزب السعادة، والذى يعمل حاليًا فى إدارة أقسام مختلفة فى الحزب، إن "السعادة" هو الحركة الإسلامية الوحيدة فى تركيا، وهو الجناح السياسى لحركة "الملى غوروش" (حزب الوطن الأم) التى تأسّست عام 1969 على يد "نجم الدين أربكان"، وتعد إحدى الحركات الإسلامية الثلاث فى العالم الإسلامى، وهى استمرار لمنهج الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين .





يأتى هنا حزب السعادة، امتدادًا لأحزاب حركة الملى غوروش والتى مرّت بأحزاب: حزب النظام الوطنى وحزب السلامة الوطني، وحزب الرفاه، وحزب الفضيلة وحزب السعادة فيما بعد، وهو الحزب الذى استمر بخمسة أوجه مختلفة بجهود نجم الدين أربكان.

وأكد "أكسوى" فى تصريحات صحفية، أن حزب العدالة والتنمية ليس حزبًا إسلاميًا، وهذا السبب الذى جعلهم يتركون أربكان، وكما كان هناك موديل "حزب الوطن الأم" الذى تأسس من قبل "تورغوت أوزال" فى الماضى فإنه فى الحاضر هناك موديل حزب العدالة والتنمية.

وكشف أكسوى، لأول مرة عن أن حزب العدالة والتنمية جاء إلى حزب السعادة ليتباحث معه حول الائتلاف فى الانتخابات الماضية ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة، بحسب ما تناقلته مواقع تركية حينها.

وأشار إلى أن اللقاءات كانت مستمرة بين حزب السعادة وحزب العدالة والتنمية، من أجل الاتفاق قبل الانتخابات، وعلى الرغم من أن الهيئات التى تعمل اللقاءات توصّلت إلى قناعة أنه يجب عليها التوصل إلى اتفاق.

وتابع أكسوى قائلاً: نحن نريد كحزب السعادة من خلال تجربتنا أن نقوم بتصحيح بعض الأخطاء التى يقوم بها حزب العدالة والتنمية دون أن يراها.

وبالرغم من أن القاعدة الشعبية للحزبين واحدة، لكن نظرة السعادة وفق المثل الشائع: "أن كل بطل له طريقة خاصة فى أكل اللبن"، وأكبر فرق بين العدالة والتنمية والسعادة هو الفارق الموجود بين ماضيهما، فحزب السعادة منذ إنشائه إلى الآن طالب بالاتحاد الإسلامى بدلاً من الإتحاد الأوروبي، وبناءً على هذا فقد أقام " أربكان" عام 98 مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية، لافتًا إلى أن هذا أول خطوة فى العالم الجديد، وكان من أهم مبادئه أن يقوم بمواجهة كل ظلم يواجهه.

بينما لم يقم حزب العدالة والتنمية، بأى تطوير فى مجموعة الثماني، ولو حصلت أية خطوات فإن المشاكل التى تحصل فى العراق وسوريا ومصر كانت قد حُلّت من الداخل، هذا الأمر نهتم به جدًا.

ومضى فى حديثه: كان الأستاذ أربكان، حين يسألونه لماذا تعمل بالسياسة، يقول نحن لا نعمل بالسياسة، نحن حركة إسلامية نعمل بالجهاد، هناك 12 نوعًا للجهاد فى ديننا، وآخر نوع من هذه الأنواع هو القتال، وأولها الأمر بالمعروف، نحن فى تركيا نقوم بواجبنا كجناح سياسى لحركة إسلامية، إذا لم يكن لك جناح سياسى فلن تستطيع التحرك فى تركيا، وسيقف القانون والعقبات أمامك.

وأكد، أن سبب إصرارنا على قضيتنا أننا نراها القضية الحق، ونحن نقوم بالصراع الدائر بين الحق والباطل، من آدم عليه السلام وحتى اليوم، والملى غوروش هى الحركة الإسلامية، ونحن إيماننا كامل بأن قضيتنا هى من أجل الحق والعدالة فى كل أنحاء العالم.

زعيم "السعادة": بقاء أردوغان فى السلطة كارثة سياسية

قبل الانتخابات البلدية التركية، التى جرت فى 31 مارس الماضى صرح رئيس حزب السعادة التركى والمرشح الرئاسى السابق تمل كرم الله أوغلو، إن حكومة حزب العدالة والتنمية لم يعد لديها ما تقدمه إلى تركيا، مشبهًا إياها بالبطارية التى نفدت طاقتها.

وفى مؤتمر لحزبه فى العاصمة أنقرة فى فبراير الماضى، أكد أن هذه السلطة الحاكمة قد أنهت فترتها.. انتهت بطاريتها ولا يستطيعون "شحنها".

وأضاف زعيم حزب السعادة ذو التوجه الإسلامى، "كما تعلمون فإن البطاريات يمكن شحنها فترة محددة وعقب هذه الفترة لا يمكنكم شحن هذه البطارية.. ستغيرونها و(السلطة الحاكمة) أيضًا انتهت ويجب تغييرها".

وأوضح السبب: "أنها لم تستطع إيجاد حل للمشكلات المتراكمة حتى يومنا هذا"، بحسب قوله.

وكان رئيس حزب السعادة التركى تامال كارا موللا أوغلو، قد طالب فى تصريحات سابقة بضرورة التنسيق والتعاون والتحالف بين أحزاب وقوى المعارضة للتخلص من نظام رجب طيب أردوغان ، والذى وصفه بـ "الفاسد".

وأضاف، أن بقاء أردوغان فى السلطة كارثة مأساوية تهدد مستقبل الدولة التركية، موضحًا أنه حان الوقت لجميع أحزاب وقوى المعارضة أن تتخلص من خلافاتها السابقة وتدخل فى حوار عاجل وجاد للعمل على إنهاء أردوغان وحزبه.

وأعرب عن قلقه من تطورات المرحلة القادمة، على صعيد السياستين الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن أردوغان لن يتردد فى الدخول بأى مغامرات خارجية وسيستمر فى استفزازاته ولهجة التصعيد ضد معارضيه وسيستغل حالة الطوارئ لعرقلة فعاليات احزاب المعارضة ومنعها من تحقيق انتصارها المشترك.

وفى ذات السياق، قال رئيس حزب السعادة التركى فى اسطنبول، "مظفر سارنلى" إننا نرى صعوبة الانخراط فى تحالف مع الرئيس أردوغان، لأن هذا من مصلحة شعبنا، فنحن لا نريد تركيز كل مصادر القوة بيد شخص واحد.

وأضاف، أننا لا نصف أردوغان بالديكتاتور، ولكننا فقط ضد تركيز القوة بيد شخص واحد، وجميعنا يرى حالة الانشطار التى أصابت حزب الحركة القومية بسبب تحالفه مع أردوغان.

وعن دعوة حزب الحركة القومية للانتخابات المبكرة، وموافقة الرئيس والبرلمان على إجرائها أكد أن هذا الأمر لم يكن مفاجئًا، كنا نقرأ ذلك من خلال الحالة السياسية التى أعقبت الاستفتاء الأخير، وكان لدينا علم باقتراب الأمر، وقمنا بالاستعدادات لهذا اليوم.

وعن تحالفه مع وزيرة الداخلية السابقة القومية ميرال أكشينار، أو حزب الشعب الجمهورى، أوضح أن كل شيء جائز فى السياسة، وفى هذه الانتخابات- التى أجريت فى العام الماضي- يمكن أن ندخل بتحالف مع حزب الشعب الجمهورى الذى يرأسه كليتشدار أوغلو، ويمكن أن ندعم أكشينار، أو غيرها.

وأكد أن كل شيء ممكن، والراحل نجم الدين أربكان تحالف مع العلمانيين مثل "بولند أجاويد"، وتم انتقاده من المحافظين وقتها.

أما عن التحالف مع العدالة والتنمية فهو صعب فى نظرى، لكن ليس مستحيلاً، نحن ننظر فيما يكون فى صالح الشعب التركي.

وعن الأرضية المشتركة التى وجدتها الحركة القومية مع الرئيس أردوغان ومكنتهم من التحالف معه على الرغم من التباعد الأيديولوجي، قال إن هذا هو اختيار حزب الحركة القومية، ولنا اختياراتنا، لهم أن يتحالفوا مع الرئيس أردوغان أو غيره من السياسيين.

يذكر أن حزب السعادة، هو امتداد لروح محمد الفاتح، الذى فتح القسطنطينية التى استلهمها الراحل البروفيسور نجم الدين أربكان، حيث أسس حركة "الملى غوروش"، وتعنى بالعربية الرأى الوطني، التى مرت تاريخيا بحزب النظام الوطني، وبعد حله تم تشكيل حزب السلامة الوطني.

وبعده تم إنشاء حزب الرفاه، وبعده حزب الفضيلة، والحزب الحالى السعادة، حركة دعوة وجهاد، قبل أن يكون حزبًا سياسيًا.

"تليمة": أمين الإخوان ينتقل من فشل إلى فشل مثل"السعادة"

أعاد القيادى الإخوانى عصام تليمة، تصريحات كان قد أدلى بها الأمين العام لجماعة الإخوان "محمود حسين"، والتى أكد فيها أن أربكان أقرب لهم من "أردوغان".





وكتب تليمة، على صفحته الرسمية فى فيسبوك: "منذ عام سئل الدكتور محمود حسين على قناة الجزيرة مباشر: أيهما أقرب لكم كإخوان، أربكان وحزبه، أم أردوغان؟ فقال: أربكان، علمًا بأن الرجل توفى منذ سنوات، والباقى منه حزبه واسمه (حزب السعادة).

وأضاف تليمة، أننى فكرت كثيرًا فى أوجه الشبه بين محمود حسين ورفاقه وحزب السعادة، ولكن كلما رأيت نتيجة انتخابات فى تركيا وأجد الحزب يحصل على واحد فى المائة، وينتقل من فشل لفشل أكبر، وانفضاض الجماهير من حوله وبخاصة الشباب، علمت وجه الشبه الكبير بينهما.

وعن حزب السعادة ودوره فى الانتخابات الأخيرة، وصف عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، نهج حزب السعادة التركى بالزندقة الدينية.

وكتب عبد الماجد على صفحته الرسمية فى فيسبوك: "ما يفعله حزب السعادة (الممثل الوحيد للإخوان بتركيا) يرقى لمنزلة الخيانة الدينية التى تقف بهم على حافة الزندقة".

وأضاف: "فى كل استحقاق انتخابى لا يكون لهم أى هدف إلا إسقاط أردوغان وحزبه ودعم فرص فوز العلمانيين الأتاتوركيين".

وأوضح، أن كل هذا لأن أردوغان خرج من التنظيم منذ 20 عامًا، هؤلاء قوم يعبدون التنظيم من دون الله، (أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون).

أما بالنسبة للمعارضين لأردوغان من جملة المواطنين غير المؤدلجين فقد وصفهم تليمة بالرقى فى التعامل والتصويت الانتخابى.

وتابع قائلاً: لاحظت شيئًا غريبًا فى الانتخابات البلدية التركية، أن معظم جيرانى الأتراك يتبعون حزب الشعب الجمهورى المعارض لأردوغان وحزبه، ومع ذلك لم أجد اهتمامهم بالانتخابات أكثر من التصويت ومعرفة النتيجة، وينتهى الأمر، بكل بساطة وسلاسة.

وأشار، إلى أن يوم الانتخابات جلس جيرانى فى كافيه فى السكن يتابعون، وعند العاشرة لارتباط الجميع بمواعيد عمل قاموا، وسألونى: هل ستأتى غدًا للعب، فعندنا ساعة لعب يوم الاثنين مساء معًا؟.

وتساءل قائلاً: ظننت أنهم مثلنا إذا خسرنا دائرة انتخابية نظل فى مناحة لمدة أيام، وربما قاطع كل مؤيد الآخر، أو على الأقل تجنبه، كلهم يعرفون أنى عربى ولذا فمن المحقق تأييدى لأردوغان وحزبه، ولم أجد منهم سوى مناداتى العادية: عصام هوجة، أى الشيخ، سواء كنت مخالفًا لهم أو مؤيدًا.

على العكس إخواننا العرب فى تركيا وخارجها، كل جعل هذه المعركة كأنها معركة هوية، وكأنها معركة حياة أو موت، الناس هنا تعاملوا مع الأمر على أنه صوت انتخابى يجتهد أن يعطيه لمن يتصور أنه سيؤدى له الخدمة، وينتظر النتيجة سواء كانت له أو عليه.

لم أجد على صفحات جيرانى أى هبد مما أقرؤه على صفحات بعض إخواننا العرب المقيمين فى تركيا أو خارجها، أو اتهام، رغم بغضهم لأردوغان وحزبه.

تلقين "شباب السعادة": "أردوغان طاغوت وخائن"

وصفت الحالة التركية فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التى جرت فى العام الماضى بأنها شديدة التعقيد، عنيفة التحديات الداخلية والخارجية، خاصة بما يتعلق بممارسات حزب السعادة التركى.

القيادى الإخوانى عادل راشد، الموجود فى تركيا، أجرى حوارًا مع قواعد وشباب "حزب السعادة" - المنافس لأردوغان- بسبب الفشل المزرى للحزب، والذى لا يحصل بموجبه على واحد فى المائة من الأصوات ولا يتأهل لدخول البرلمان ولا البلديات.

وأكد، أنه من خلال احتكاكى المباشر بقواعد الحزب ورئاسته فمن الإنصاف أن أقول: إن شباب وفتيات الحزب هم من أطهر وأنقى الشباب والشابات التركيات، شباب ملتزم على خلق ودين، وشابات لا يتمتعن بالحياء فحسب بل هن الحياء ذاته والعفة والطهر والالتزام والاحتشام، وتجمعهم جميعًا العاطفة الجياشة نحو الإسلام .

وأضاف، أنه أثناء حواره مع شباب الحزب والذين استحسنوا الكثير مما قاله، جاء صوت عالٍ من أقصى القاعة - مسئول عن هؤلاء الشباب- قائلاً: "لقد خان أردوغانُ أربكانَ وتركه".

وأوضح، أنه اختلف مع أستاذه حول الوسائل والآليات وليس على الأهداف والغايات، ولقد ظهر بعد ذلك صحة اختياراته وصواب مساراته وفقًا للمرحلة ومتطلباتها، حيث أجابنى: "كيف تقارن بين أردوغان وأربكان أو تجمع بينهما، لافتًا إلى أن أردوغان ترك التبرج والسفور مع أنه يملك أن يمنعهما".

وتساءل القيادى الإخوانى: هل فعلها أربكان فى حكومته؟، وهل كان يسعى لوحدة الدول الإسلامية السبع أو الثمانى الكبرى على نمط دول أوروبا الصناعية السبع الكبرى.

كما استنكر القيادى فى السعادة، أن أردوغان لم يقطع العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى أننا مختلفون معه فى العقيدة.

وظل الرجل يسوق الأدلة، وهو متجهم الوجه ويجد الإجابات الدامغة واستحسان الشباب لذلك، فجاء بالصاعقة لينهى الحوار خوفاً على الشباب من منطق الحوار.

قلت: أتعرف معنى الخلاف فى العقيدة؟، أنتم تكلمون الشباب عن الجهاد وتزرعون فى نفوسهم أن أردوغان هو "الطاغوت" الذى ينبغى أن يُقاوَم؟

وتابع: أن الصمت خيّم على المكان فهيهات أن تقنع مثل هذا العقل، وانصرفت وأنا أتحسر على هذا الشباب الطاهر الذين كانت أعينهم ترمقنى وفيها كلام كثير.

وتساءل لماذا قيادات حزب السعادة تعادى أردوغان؟، وكيف يكون هذا الشباب هم وقود معارك الحزب الخاسرة قيميًا وواقعيًا؟.

وقال: إن ملخص ما دار بينى وبين مجموعة رائعة من شبابهم حول العمل على القواسم المشتركة وما أكثرها ومواجهة التحديات الحقيقية والخصوم الحقيقيين والتنسيق مع العدالة والتنمية فى المواقف الكبرى تنسيقًا يحقق فى حده الأدنى استفادة حزب السعادة ببعض البلديات التى له فيها نصيب وترك المنافسة فى البلديات التى يخسر فيها العدالة والتنمية بفارق بضع مئات من الأصوات، والنتيجة بالطبع ليست لصالح حزب السعادة وإنما لغيره.

وأوضح، أن هذا التنسيق يحقق للحزب بعض النجاحات بدلاً من هذا الفشل المزرى الذى لا يحصل بموجبه على واحد فى المائة من الأصوات ولا يتأهل لدخول البرلمان ولا البلديات، حيث استحسن فيه الشباب كثيراً مما قلت.