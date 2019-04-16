"النواب" يوافق على مجموع التعديلات الدستورية

16 أبريل 2019 - 06:04 م

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الصياغات المقترحة للتعديلات الدستورية في مجموعها، ويتبقى الآن التصويت النهائي على مواد الدستور المعدلة نداء بالاسم على كل نائب.

وأغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات؛ استمع خلالها المجلس لآراء أعضائه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت على التعديلات بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

وأنهى "عبدالعال" الجلسة البرلمانية الأولى، اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان، اليوم، والخاصة بمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.