تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في "الحدود الشرقية"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، والتعدي على المنشآت الشرطية، إبان يناير 2011، لجلسة 5 مايو المقبل لمرافعة الدفاع.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.