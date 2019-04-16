دعوى مواطن لتوفير عقار طبي لطفله

قام المواطن أحمد إسماعيل عبد العزيز، بتقديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بوقف القرار السلبي في امتناع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم عن توفير العقار المسمي"anakinra " وأي دواء آخر، وكذا الرعاية الصحية والتغذية الأساسية للقاصر زياد أحمد إسماعيل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39204 لسنة لسنة 72ق، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم.

وذكر إسماعيل في دعواه أن ابنه زياد البالغ من العمر 7 أعوام مريض بمرض جلدي نادر منذ ولادته يسمي "متلازمة مايكل ويلز" ولا يوجد له علاج في مصر وعدم وجود العقار المسمي"anakinra ".

وتابع إسماعيل أن الحق في الحياة والرعاية الصحية للطفل من أبسط حقوقه مما حدا به لإقامة الدعوى أمام القضاء.