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إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق

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"ماسبيرو"
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شكوى رسمية تهدد بإعادة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

المصريون

الزمالك

حسنية اغادير

قرر اتحاد الإذاعة والتليفزيون إيقاف إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير، التى أقيمت الأحد الماضي، وانتهت بتأهل القلعة البيضاء إلي دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية.

وجاء قرار إيقاف إيناس عثمان وإحالتها للتحقيق بسبب عدم إعادتها لهجمة حسنية أغادير فى لقطة أثيرت اللغط حول تخطي الكرة خط مرمي الزمالك.

من جانبه كشف هشام رشاد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إحالة إيناس عثمان؛ للتحقيق بسبب عدم إعادة اللقطة التي أثارت الجدل حول عبور كرة الفريق المغربي لخط مرمى الزمالك من عدمه، وظهورها في الفضائيات عقب المباراة للتأكيد بأن الكرة لم تتعد خط المرمى، مع أن ذلك ليس من اختصاصها- بحسب قوله.

وأوضح رشاد، أنه لم يتحدد مدة لإيقاف مخرجة المباراة، مؤكدًا: "لحين انتهاء التحقيق معها".

وأضاف رشاد، ان العقوبة المنتظرة للمخرجة، إيقافها عن نقل المباريات.

وكان جدل كبير أثير عقب المباراة بسبب عدم إعادة هجمة فريق حسنية أغادير وسط شكوك حول تعدي الكرة لخط مرمى الزمالك، وإساءة معلق المباراة المغربي للمخرجين المصريين وتشكيكه في قدراتهم قبل كأس الأمم الأفريقية المقرر تنظيمها في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

 

 

مباراة الزمالك حسنية أغادير

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