» حزب أردوغان يطلب إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول

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وكالات ـ خالد الشرقاوي

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تقدم حزب العدالة والتنمية التركي، باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلبت من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقدمه باعتراض إلى اللجنة العليا للانتخابات بالعاصمة أنقرة: " ثمة شبهات عالقة في الانتخابات ونحن لم نتخلص منها".

وأعرب ياووز عن استغرابه من الانخفاض الكبير لفارق الأصوات بين المرشحين المتنافسين -بن علي يلدريم وأكرم إمام أوغلو- على بلدية إسطنبول عند إعادة فرز 10 بالمئة فقط من الأصوات، قائلاً "انخفض الفارق عند إعادة فرز 10%، من 29 ألف صوت إلى 13 ألف و900 صوت".

وقال ياووز نحن "ندّعي بأنه لو تم فرز كل الأصوات وتمت إزالة الأصوات غير الصالحة والشوائب لكانت النتيجة لصالحنا".

وأشار إلى وجود تلاعب في عمليات الفرز، مبينا أنّ نسبة أصوات المتنافسين قريبة من بعضها بينما معظم الأصوات الباطلة التي تم إعادة فرزها، تبين أنها كانت لصالح العدالة والتنمية.

وأكد نائب رئيس العدالة والتنمية وجود إشارات استفهام كثيرة تحوم حول نتائج الانتخابات، وشدّد أنّ اللجنة العليا للانتخابات هي المرجع الوحيد لإزالة الشبهات العالقة بالانتخابات.

وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول اكرم امام اوغلو، وفق نتائج أولية غير رسمية.

فيما طالب حزب العدالة والتنمية، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".



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