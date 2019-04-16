راكب يتسبب في عطل المترو بمنشية الصدر

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ذكر مصدر أمني مسؤول إلى أن أحد الركاب داخل قطار مترو الأنفاق بمحطة منشية الصدر، قام بسحب بلف الطوارئ، ما أسفر عن وقوع حالة من الصراخ خاصة في عربة السيدات، وحدوث حالة من الهرج والهلع بين الركاب خاصة مع ادعاء بعضهم بوقوع حريق وماس كهربائي بالقطار.

ونفى المصدر وقوع حريق مؤكدًا أن شبكة التيار الكهربائي تعطلت لعدة ثوان ما أسفر عن انطفاء الإضاءة مرة واحدة، وحدوث صوت أثناء توقف القطار بالمحطة.

وأشار المصدر، أنه تم السيطرة على الموقف في غضون عدة دقائق وإعادة الركاب مرة أخرى إلى القطار واستئناف الحركة التي لم تتأثر بالحادث.



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