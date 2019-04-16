رسميًا.. "النواب" يوافق على 25% كوتة للمرأة

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وافق مجلس النواب على التعديل المقترح على أحد مواد الدستور، والتي يصبح للمرأة بمقتضاها ربع مقاعد البرلمان، وبدأ المجلس جلسته الثالثة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بمناقشة المواد المقترح تعديلها في دستور 2014.

ووافق المجلس على نص المادة 102 الفقرة الأولى والثالثة من الدستور بعد تعديلها، وأصبح النص وفقا للصياغة الجديدة، كما يلي.

مادة 102 الفقرة الأولى "مستبدلة": يُشكّل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أنّ يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

مادة 102 الفقرة الثالثة "مستبدلة": ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وأغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات؛ استمع خلالها المجلس لآراء أعضائه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وذلك بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت عليها بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

وأنهى "عبدالعال" الجلسة البرلمانية الأولى، اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.



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