» تأجيل محاكمة معاون مباحث الوايلي في تعذيب مواطن

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الوايلي

معاون مباحث

تعذيب مواطن

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلى و8 آخرين، في اتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن مما أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين، لجلسة 19 يونيو المقبل، لسماع الشهود.

كان المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعًا مخلى سبيلهم، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الحوادث، والتي أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالًا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم "أمين شرطة" لسلاح غير مرخص.

وكانت تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن أن المتهمين قاموا في 25 مايو 2016 بضرب المجني عليه "حسين فرغلي" عمدا بأن انهالوا على جسده بأدوات تتسبب في رضوض "شوم وكعب طبنجة" وبأيديهم وأرجلهم، فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي نشأ عنها انفعال نفسي ومجهود عضلي، أسهما وعجلا - مع حالته المرضية بالقلب - في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.


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