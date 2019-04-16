في مصر.. بنوك للحيوانات المنوية بشروط

على غرار ما سلكته الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بين الحين والآخر يُثار الحديث حول إنشاء بنوك لتخزين الحيوانات المنوية للرجال، أمر سعى البعض إلى تطبيقه عمليًا في مصر وفق أنباء تتردد من وقت لآخر.

أدت هذه المعطيات إلى انتظار البعض لرؤية هذه البنوك في مصر لأول مرة، إلا أن الدكتور أحمد رافع، استشاري الحقن المجري وأطفال الأنابيب، كشف أنها موجودة بالفعل.

وقال «رافع»، في تصريحات صحفية أنه توجد مراكز لذلك لكن خاصة بمرضى السرطان الذين يخوضون رحلة العلاج الكيماوي: «بنضطر نخزن الحيوانات المنوية لمرضى السرطان لأن العلاج الكيماوي بيأثر على الخصية وبيدمر الخلية اللي بتنتج الحيوانات المنوية».

فيما نفى وجود مراكز تستقبل تبرعات الحيوانات المنوية بشكل عام: «المراكز مخصصة للي عندهم مشاكل بس»، وهو ما أكدته الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بقولها: «في جامعة الأزهر عندنا في حاجة اسمها المركز السكاني الدولي يتعامل مع الإخصاب الطبي المساعد للرجال اللي عندهم مشاكل صحية، وأقام رئيس المركز عدة مؤتمرات شارك عدد من العلماء ووضعوا ضوابط العمل ودراسة الأبعاد المختلفة لحل وحرمة ذلك».

وتتمثل الشروط، في عدم السماح بأي خلط أو اختلاط في الحيوانات المنوية من رجل لامرأة، إلا بشروط أن تكون في نطاق «الميثاق الغليظ»، أي الزواج، وتنوه: «في حال وفاة الزوج لا تنقل للزوجة هذه الحيوانات».

وتستكمل "نصير": «العمل في المركز السكاني يكون بمنتهى الدقة وضوابط الشريعة، وهي خاصة للذين يعانون من مشكلات، وليست سداح مداح»، وعن بنوك التبرع بالحيوانات المنوية للعامة قالت قاطعةً: «ده حرام وخلط للأنساب وزنا مقنع، ده مرفوض».