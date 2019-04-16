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وصفة سهلة تخلصك من إدمان الهواتف الذكية على الإطلاق

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الهواتف الذكية
هاتف

متابعات - خالد الشرقاوي

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نشرت تقارير صحفية، ما وصفته بـ"الوصفة السهلة" التي تخلص أي شخص من إدمان الهواتف الذكية على الإطلاق.

ونشر موقع "مترو" البريطاني تقريرا حول ما وصفه بالطريقة السهلة، التي يمكن أن تخلص أي شخص بسهولة من إدمان الهواتف الذكية، من خلال حل بسيط بتغيير ألوان شاشة العرض.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن تلك الوصفة تتلخص في البداية، فيما أطلقت عليه اسم "التدرج الرمادي"، والتي تسمح بتحويل شاشة العرض إلى "أبيض وأسود" فقط، ما يقلل جاذبية الهاتف الذكي للمستخدم، ويقلل من استخدامه له.

وتعزز تلك الوصفة، وفقا للموقع، ما يطلق عليه علميا "الحدث الأدنى الرقمي"، لقطع التواصل بين المستخدمين وأجهزتهم الإلكترونية.

وأوضحت: "الألوان تعد أحد أكثر العناصر الجذابة الملفتة للانتباه في أي هاتف ذكي، لذلك تتنافس الشركات في جعل شاشاتها أكثر بريقا وبألوان مفعمة بالحيوية أكثر، لكن الشاشات ذات اللونين الأبيض والأسود تنفر المستخدم من الهاتف".

لكن كيف يمكن تفعيل تلك الوصفة السهلة لـ"التدرج الرمادي" على هاتفك:

على نظام تشغيل "آي أو إس":

— اضغط على قائمة الإعدادات، ثم اختر "عام"، ثم خيار "الوصول (Accessibility )، ثم خيار ظروف العرض (Display Accomodations ).

— سيظهر لك ضمن الخيارات خيار "التدرج الرمادي" من قسم "فلاتر الألوان".

على نظام "أندرويد":

— ادخل على قائمة الإعدادات، ثم فعل نمط "المطور" أو Developer .

— لتفعيل نمط "المطور" يرجى التوجه إلى أيقونة "حول الجهاز، واضغط على أيقونة Build Number أكثر من مرة حتى يمنحك الهاتف إذنا بالنمط.

— ارجع مرة أخرى إلى قائمة "إعدادات"، ستجد أيقونة جديدة باسم "خيارات المطور" (Developer Options ).

— ستجد خيارا جديدا، وهو "محاكاة مساحة الألوان" (Simulate Colour Space )، ويمكنك أن تختار أيقونة "اللون الأحادي" أو Monochrome .



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