شاهد.. الجيش يوجه أقوى رسالة للأعداء

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الجيش

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تحذير

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في رسالة قوية، نشر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "القوات المسلحة المصرية.. درع وسيف"، حول مناورات الجيش المصري في قاعدة محمد نجيب العسكرية، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

ويتحدث الفيلم عن قاعدة محمد نجيب العسكرية، الموجودة على الساحل الشمالي ، والتي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، للوقوف على جاهزية القوات فيها.

وعرضت في الفيديو مجموعة من الأسلحة المتنوعة التي يمتلكها الجيش المصري بريا وبحريا وجويا، بالإضافة إلى المناورات التي نفذت في القاعدة، ومنها مناورات النجم الساطع، وحماة الصداقة.

وتعد قاعدة "محمد نجيب" العسكرية إنجازا جديدا من إنجازات القوات المسلحة المصرية، وافتتحت عام 2017، وحلت محل المدينة العسكرية داخل منطقة الحمام التي أنشئت عام 1993، مع دعمها بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسئوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة الكهرذرية وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.



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