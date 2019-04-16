شاهد.. الجيش يوجه أقوى رسالة للأعداء

محمد فضل- متابعات
في رسالة قوية، نشر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "القوات المسلحة المصرية.. درع وسيف"، حول مناورات الجيش المصري في قاعدة محمد نجيب العسكرية، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.
ويتحدث الفيلم عن قاعدة محمد نجيب العسكرية، الموجودة على الساحل الشمالي ، والتي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، للوقوف على جاهزية القوات فيها.
وعرضت في الفيديو مجموعة من الأسلحة المتنوعة التي يمتلكها الجيش المصري بريا وبحريا وجويا، بالإضافة إلى المناورات التي نفذت في القاعدة، ومنها مناورات النجم الساطع، وحماة الصداقة.
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