نواب يهاجمون «الحريري» لرفضه التعديلات الدستورية.. و«عبدالعال» يرد

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التعديلات الدستورية

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تكتل

أعرب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30» عن رفضه للتعديلات الدستورية بالقسم 3 مرات، قائلًا: «لو كانت لمصلحة لمصر والمواطن لوافق عليها»، ما تسبب في موجة غضب من نواب الأغلبية، الذين هاجموه أثناء كلمته، ما دعا لتدخل رئيس مجلس النواب، لتهدئة الموقف.

وطالب «عبدالعال» خلال جلسة الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية، اليوم، الأغلبية البرلمانية بـ«ألا يضيق صدرهم لسماع رأي معارض داخل البرلمان»، قائلًا: «الدستور يبيح للنائب أن يتحدث بحرية بشرط ألا يخرج عن أدب الحوار والقواعد الحاكمة».

واستكمل «الحريري» قائلًا: «أرى أن هذه التعديلات ليست في مصلحة الوطن أو المصريين، وبها خطيئة دستورية وعوار، فالمادة الانتقالية تسمح للرئيس الحالي، بخوض الانتخابات لمدة ثالثة، في حين أن المادة 140 تتحدث عن مدتين فقط»، واصفاً المادة الانتقالية لخوض الرئيس مدة ثالثة بأنها «وصمة عار وتفصيل لشخص بعينه»، بحسب قوله.

وانطلقت اليوم جلسة التصويت النهائي بالبرلمان على التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبقاء حتى العام 2030.

وقال رئيس مجلس النواب، إن المجلس سينهي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، من مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، وأخذ الرأي عليها.

والتقرير يعد النسخة الأخيرة للتعديلات التي أصدرتها اللجنة المعنية بالنظر فيها قانونيا، قبل عرضها الثلاثاء على الجلسة العامة للبرلمان للاستماع له وبدء التصويت عليه.

وكان مجلس النواب وافق في 14 فبراير الماضي، "مبدئيًا" على طلب تعديل بعض مواد الدستور، والتي تشمل مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، وجواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ".


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