» أسطورة مانشستر يصدم جماهير ليفربول بشأن «صلاح»

16 أبريل 2019 - 05:02 م

يرى الأسطورة الإنجليزية جارى نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب المصري، سيكون محط أنظار برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال «نيفيل»، فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس» البريطانية، «برشلونة وريال مدريد يسعيان دائماً للتعاقد مع نجوم الدورى الإنجليزى أصحاب المستويات الرائعة، وأعتقد أن محمد صلاح ليس بعيداً عن أنظار الريال والبارسا».

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد السابق «محمد صلاح من أكثر الأجنحة تميزًا فى الدورى الإنجليزى ويجيد تسجيل الأهداف، لذلك أتوقع أن يكون محط أنظار برشلونة وريال مدريد تمهيدًا للتعاقد معه الصيف المقبل، ليس صلاح فقط، هناك أيضا ساديو مانى وليروى سانى ورحيم سترلينج».

وتغلب ليفربول على تشيلسى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



