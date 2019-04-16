البرلمان يوافق نهائيًا:«السيسي» رئيسًا حتى 2024

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متابعات - خالد الشرقاوي

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 وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث وافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق الأعضاء على مادة (241 مكررًا) مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

واقترح النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، أن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، حيث تضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب.

فيما طالب النائب أحمد طنطاوي بإلغاء النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، مؤكدًا أن مصر لن تضيع يوما بسبب اختفاء شخص.

وبشأن المادة الانتقالية أوضح، على عبد العال، أنها ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.

من جانبه أكد النائب صلاح عبد البديع، أن هذه المادة تتعارض مع المادة 226 من الدستور


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