6 طرق تعينك على تحمل ضغط العمل

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متابعات - خالد الشرقاوي

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يشكل العمل في الكثير من الأحيان، ضغوطا كبيرة على الموظفين، الأمر الذي يسبب لهم متاعب نفسية كبيرة.

وكشف مصطفى خليفة استشاري تطوير الأعمال في تصريحات صحفية، عن ستة حلول للتغلب على ضغوط العمل.

 وجاءت النصائح الست على النحو التالي…

ــ الاستغراق في النوم بعدد ساعات كافية، وبذلك يمتلك الشخص طاقة ويشعر براحة نفسية من ضغط اليوم السابق.

ــ ممارسة رياضة المشي قبل الذهاب إلى العمل في مسافة متوسطة، على ألا يصل الأمر إلى حد الإرهاق.

ــ تناول وجبة تحتوي على الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسد لتمنحه طاقة، مع عدم تناول طعام دسم، والحرص على الشعور بالشبع.

ــ الحصول على فترة راحة للاسترخاء داخل العمل، ولو لمدة 10 دقائق، مع الابتعاد عن المكتب كلما أمكن.

ــ مغادرة العمل فور انتهاء موعد الدوام، وألا يضغط الشخص على نفسه حيث يمكن استكمال المهام في اليوم التالي.

ــ الابتعاد عن الحديث حول المشاكل السلبية مع الزملاء، لأن هذا يجعل الشخص في حالة نفسية سيئة.



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