احذر.. الاستحمام بالماء الساخن يعرضك لهذا الخطر

حذرت دراسة أجراها الطبيب "فاسيلي فرولوف"، من الاستحمام بالمياه الساخنة، خاصة التي تصل درجة حرارتها إلى 40 درجة مئوية، لأكثر من 5 دقائق.

ووفقا لما تابعته "سبوتنيك" من الدراسة، وجدت أن المياه الساخنة تؤثر بشكل سلبي على الجلد، وتسبب جروحا مجهرية، وأمراض جفاف للجلد وأمراض جلدية مزمنة.

وأشار "فاسيلي"، إلى ضرورة استخدام الاسفنجة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، إضافة إلى استخدام جل الاستحمام، والمواد الطبيعية للبشرة الجافة، والدهنية.