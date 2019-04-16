» «المسابقات» تقرر إيقاف نجم الزمالك وتغريم «عبد الحفيظ»

16 أبريل 2019 - 04:48 م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إيقاف التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك مباراة واحدة، بعد طرده عقب مباراة فريقه مع المصري، التي أقيمت الخميس الماضى بالدورى.

واعترض "النقاز"، على الحكم، عقب نهاية المباراة؛ فأشهر الأخير البطاقة الصفراء الثانية له.

ويلتقى الزمالك الخميس المقبل، الإسماعيلي بملعب الجيش الثالث بالسويس؛ فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 وتشهد المباراة غياب حمدي النقاز.

كما قررت اللجنة تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي 10 آلاف جنيه، لأسباب سلوكية.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن اعتراض عبد الحفيظ على حكم لقاء الأهلي ومصر للمقاصة قبل أيام أدى للعقوبة.



