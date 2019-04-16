سرقة شقة فنان مصري ورد فعل الشرطة يصدمه

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الفنان محمد علي
الفنان محمد علي

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الشرطة

سرقة

محمد على

فنان

أعلن الفنان محمد علي، تعرضه إلى سرقة شقته في مدينة برشلونة الإسبانية.

ونشر صورة من منزله وعلق عليها في حسابه على فيسبوك:” مساء الرضا على الغاليين …. زى ما بنقول الحلو نقول الوحش لوظهر ( الحق ) امبارح الشقه اتسرقت واتسرق منها حاجات مش عايز اتكلم”.

وأضاف :” ولكن المصيبة اللى مش مصدقها اننا بلغنا الشرطة و الشرطه جاءت بعد 3 ساعات يعنى الحرامى زمانه سافر فرنسا واللى جنني زيادة انهم مش عملوا حاجة اتفرجوا على الفيديو بتاع العمارة وشافوا الحرامى بس مخفي ملامحه واتكلوا على الله”.

وتابع :” تقريباً المفروض كنت ابقى مهم عشان يهتموا والله ماكنتش اعرف و كنت متخيل إن الشرطة مسيطرة هنا فوق الخيال ولكن طلعت مش تمام وللاسف هنرجع نحمى انفسنا كالعادة نقطة وحشة فى حق برشلونه واتمنى يعالجوها”.



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