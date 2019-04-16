  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:57 م
بحث متقدم
السودان

المجلس العسكري يقيل النائب العام السوداني

أرشيفية

تزامنًا مع أحداث ليبيا..«السيسي» في قاعدة محمد نجيب

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة غدًا

الملك سلمان

بعد لقاء وفد أمريكي رفيع.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

معبر طابا

إسرائيل تطلق تحذيرًا خطيرًا من عملية إرهابية في سيناء

حفتر وقواته

بعد 12 يومًا.. هذه آخر محصلة الحرب في ليبيا

قائد الجيش الجزائري

قائد الجيش الجزائري يكشف مؤامرة من رئيس المخابرات

البحرين

البحرين تسقط الجنسية عن 138 مواطنًا بقضية «حزب الله»

إحالة المتهم بذبح طفلي خالته إلى المفتي

إحالة متهمين اثنين بـ” كنيسة مارمينا بحلوان" للمفتي

احتجاج

أغرب احتجاج للسودانيين.. لن تتخيل المكان

البحرين تسقط الجنسية عن 138 مواطنًا بقضية «حزب الله»

عرب وعالم

البحرين
البحرين

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

فضيحة.. رجل دين شيعي يقود شبكة دعارة في لبنان

#

مجلس الأمن يبحث أنفاق حزب الله الهجومية

#

كيف اكتشفت إسرائيل أنفاق حزب الله؟

#

تعرف على دعاء عند نزول الأمطار

أدانت محكمة بحرينية، الثلاثاء، 169 متهما بالانضمام لـ"جماعة إرهابية"، وأصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن وإسقاط الجنسية عن 138 منهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حزب الله البحريني".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 169 متهما بتهم بينها "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل".

وعاقبت المحكمة 69 متهما بالسجن المؤبد، و39 بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 بالسجن لمدة 7 سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، و7 بالحبس لمدة 3 سنوات، فضلا عن براءة 30 آخرين.

كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما، دون تسمية.

ووفق المصدر، "تلقت النيابة البحرينية بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل بلادها بدعم من الحرس الثوري الإيراني تحت مسمى حزب الله البحريني".

وبحسب المصدر، "تم القبض على عدد أفراد التشكيل وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين"، دون تفاصيل أكثر عن توقيتات التوقيف والمحبوسين حاليا.

ووفق المصدر ذاته "للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز (آخر درجة) وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم".

وتنفي طهران اتهامات بحرينية متكررة لها بالتدخل في شؤونها الداخلية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «المسابقات» تقرر إيقاف نجم الزمالك وتغريم «عبد الحفيظ»
» المجلس العسكري السوداني يصدر بيانًا عاجلاً
» تأجيل مباراة الهلال والنجم 24 ساعة ونقلها للسويس
» الجيش الجزائري: الوضع معقد
» البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه
» الترجي يحدد موعد مباراته مع مازيمبي
» ملكة جمال" بوليفيا" تفقد لقبها بسبب حملها
» "جوجل" يحتفل بالفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون
» عامل يقتل زوجته بسبب "الرغي" في قنا
» المجلس العسكري السوداني يكشف عن مشاركة قواته في حرب اليمن
» أنباء عن احتجاز رهينة في مترو موسكو

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان