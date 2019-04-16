المجلس العسكري يقيل النائب العام السوداني

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أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، إعفاء النائب العام ومساعد أول النائب العام ورئيس النيابة العامة من مهامهم.

وقال المجلس العسكري في بيان اليوم، الثلاثاء، "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرار أعفى بموجبه كل من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة وقضى ذات القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام".



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