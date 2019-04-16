الخبراء الروس يتفقدون إجراءات التأمين بمطار الغردقة لليوم الثاني

16 أبريل 2019 - 04:39 م

لليوم الثاني على التوالي، واصل خبراء الأمن الروس، الثلاثاء، تفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة و«الشارتر» بين البلدين.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي عن أن لجنة التفتيش الروسية تستمر في أعمالهما حتى 19 أبريل الجاري، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إجراءات السلطات الروسية، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر وعرض نتائج التقرير على الرئيس الروسي، وسيكون في استقبال اللجنة قيادات ومسؤولو المطار.

كانت آخر لجنة أمنية روسية قامت بتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة قد زارت المطار في منتصف مارس الماضي.