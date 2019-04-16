» تأجيل مباراة الهلال والنجم 24 ساعة ونقلها للسويس

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النجم الساحلى

الهلال

رحب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، بتأجيل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلى التونسى فى إياب ربع نهائى الكونفيدرالية لمدة 24 ساعة.

وكشف مصدر بالكاف أنه يسود اتجاه قوى لدى الكاف بالموافقة على إقامة المباراة يوم 23 أبريل الجارى، كما وافق على نقلها إلى استاد الجيش بالسويس بدلا من إقامتها فى القاهرة.

كان اتحاد الكرة قد طلب تأجيل المباراة 24 ساعة، ونقلها لملعب السويس لانشغال الأمن بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 22 أبريل الجارى.


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