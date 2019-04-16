» البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.9 مليار جنيه، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 813.4 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30 " بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 14973.01 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX30 Capped " بنسبة 0.68% ليغلق عند 18806.74 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 0.71%، ليغلق عند مستوى 664.88 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100 " بنحو0.7%، ليغلق عند مستوى 1696.97 نقطة.

وكذلك هبط مؤشر EGX50 بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 2334.13 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX ESG بنسبة 1.73%، ليغلق عند مستوى 2331.49 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي شراء بلغ 17.36 مليون جنيه، 2.48 مليون جنيه على الترتيب.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 19.85 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 640.24 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 126.44 مليون سهم من خلال 18.50 ألف صفقة منفذة.