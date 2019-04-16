«الأرصاد» تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة غدًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدا انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى البحر الأحمر جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 21»، والإسكندرية «14- 19»، وقنا «19 - 33»، والأقصر «19- 35»، وأسوان «20 - 37».



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