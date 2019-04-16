إسرائيل تطلق تحذيرًا خطيرًا من عملية إرهابية في سيناء

16 أبريل 2019 - 04:06 م

طالبت إسرائيل مواطنيها الموجودين في سيناء بمصر، بالعودة فورا إلى إسرائيل، بعد ورود معلومات بنية "داعش" و"القاعدة" استهدافهم.

وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل "يهودا وعربا" من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي "داعش والقاعدة" بالتخطيط لاستهدافهم.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد".

تحذير سفر خطير:

عشية بدء عطلة عيد الفصح تحذر هيئة مكافحة الإرهاب المواطنين الإسرائيليين يهودا وعربا من السفر إلى #سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية تابعة لداعش وللقاعدة تعمل هناك بالتخطيط لاستهدافهم.

على مواطنينا المتواجدين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 16 أبريل 2019





