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إحالة المتهم بذبح طفلي خالته إلى المفتي

إحالة متهمين اثنين بـ” كنيسة مارمينا بحلوان" للمفتي

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إحالة متهمين اثنين بـ” كنيسة مارمينا بحلوان" للمفتي

قضايا وحوادث

إحالة المتهم بذبح طفلي خالته إلى المفتي
إحالة المتهم بذبح طفلي خالته إلى المفتي

شيماء السيد

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النائب العام

إحالة

حلوان

متهمين

المفتي


أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشربيني، أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك في اتهامهما قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، مع تحديد جلسة 12 مايو النطق بالحكم النهائي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

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