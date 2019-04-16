  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
إحالة المتهم بذبح طفلي خالته إلى المفتي

إحالة متهمين اثنين بـ” كنيسة مارمينا بحلوان" للمفتي

احتجاج

أغرب احتجاج للسودانيين.. لن تتخيل المكان

مليارات

مليارات محروقة بمقر الأمن الشعبي السوداني

نوتردام

مفاجآت جديدة عن حريق كنيسة "نوتردام" الفرنسية

بلعيز

استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز

سوخوي

فضيحة مدوية تهز دولة أوروبية.. تعرف على السبب

صلاح وماني

أسطورة "الريدز" يطالب برحيل "صلاح" وبقاء ماني

ترامب

ترامب يجلب لنفسه السخرية.. اقتراح مدمر لإطفاء حريق نوتردام

لاسارتي

بالأسماء.. لاسارتي يستغنى عن 4 لاعبين

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

مفاجأة سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

بالفيديو..

أغرب احتجاج للسودانيين.. لن تتخيل المكان

عرب وعالم

احتجاج
احتجاج

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"الانتقالي" بالسودان: لن نفض الاعتصام بالقوة

#

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

#

رئيس الزمالك: «من يرفض الدستور يروح أمن الدولة»

#

سوق السيارات في حالة ركود تام الآن

البشير

المليارات

محروقة

الأمن الشعبي

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي احتجاجات لجماهير سودانية دخل إحدى الطائرات.

وبحسب مقطع الفيديو فإن المحتجين داخل الطائرة جعلوا يرددون بصوت واحد: "السودان من غير كيزان"، في إشارة إلى أعضاء حزب المؤتمر الوطني.

كما أظهر مقطع فيديو، المتظاهرين يحملون علم بلادهم ويرفعون شارة النصر، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان عزل الرئيس عمر البشير، الذي ظل يحكم البلاد لنحو 30 عامًا.

ولا يزال السودانيون مستمرين في الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، في وقت يطالب فيه تجمع المهنيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد، بتسليم السلطة فورًا لحكومة مدنية متوافق عليها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ملكة جمال" بوليفيا" تفقد لقبها بسبب حملها
» "جوجل" يحتفل بالفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون
» عامل يقتل زوجته بسبب "الرغي" في قنا
» المجلس العسكري السوداني يكشف عن مشاركة قواته في حرب اليمن
» أنباء عن احتجاز رهينة في مترو موسكو
» فى ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الضيف أحمد
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» سميحة أيوب عن زواجها العرفي: كنت فاكرة إنكم هتهتموا أكتر إن اتنصب عليا
» شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟
» هكذا رد السعدني على احتضان سيد رجب لفتاة في زفافها
» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان