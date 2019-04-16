مليارات محروقة بمقر الأمن الشعبي السوداني

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انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة فرق من الاستخبارات العسكرية في السودان مقرات الأمن الشعبي.

وبحسب مقطع الفيديو فقد تم العثور بداخلها على مليارات الجنيهات السودانية من العملة الجديدة، والتي تعرض معظمها لعمليات حرق.

كما يظهر المقطع كميات ضخمة من الأموال التي تمت مصادرتها وهي حديثة الطباعة، وقد تسلمها جهاز الأمن عقب حصوله على إذن بها من البنك المركزي في البلاد.

وتداول نشطاء أن الأموال تحصل عليها الأمن مباشرة من مطبعة العملة بالسودان، وذلك لصرفها على عناصره لمواجهة المتظاهرين المعتصمين في القيادة العامة وعدد من المدن السودانية التي خرجت تطالب برحيل البشير.

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