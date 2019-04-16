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طوالة يشارك في مؤتمر صوت الشعب لدعم التعديلات الدستورية ببني سويف

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أمينة عبد العال

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نظم حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي أكبر مؤتمر جماهيري حاشد في قاعة مؤتمرات جامعة بني سويف يوم السبت المقبل في الثانية عشر ظهرًا لدعم التعديلات الدستورية حيث يشارك  هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين في المؤتمر ويلقي طوالة كلمة افتتاحية تحت شعار" انزل، شارك، مصر تناديك " عنوان الحملة التي أطلقها الحزب دعما للتعديلات الدستورية.

قال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب إن هذا المؤتمر هو أول مؤتمرات الحزب في المحافظات لدعم وشرح التعديلات الدستورية والهدف منها والعائد على الوطن والمواطن، أضاف البراوي سوف نستمع إلى كافة الآراء من الحضور مع إبراز الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية ولم تحدث منذ 100سنة، أشار رئيس الحزب إلى انة سوف يشارك أيضا في فعاليات المؤتمر الشعبي الكبير أعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعة وعدد كبير من الشباب والفتيات والطلاب  لخلق حالة حراك شعبي كبير في الدعوة للمشاركة الفعالة والبارزة وأهمية النزول في الاستفتاء على الدستور من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق لكل المصريين.


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