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ضبط 12.5 طن رنجة فاسدة بالجيزة

قضايا وحوادث

رنجة
رنجه

أحمد الشربينى

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تمكنت شرطة التموين من ضبط 12.5 طن أسماك رنجة فاسدة داخل داخل ثلاجة لحوم وأسماك غير مرخصة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب ثلاجة لحوم وأسماك بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أطفيح) بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المدخنة "رنجة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مستغلًا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف خلال تلك الفترة وطرحها بالأسواق والمحال، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مفتشى التموين والأغذية تم إستهداف الثلاجة بحملة مكبرة، أسفرت عن ضبط المتهم وبتفتيش الثلاجة تم ضبط (2500 كرتونة معبأة "رنجة مدخنة" داخل صناديق خشبية يزن الواحد منهم 5 كيلو جرامات، بإجمالى مضبوطات 12،500 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى) كما جاء بتقرير مفتشى الأغذية والتموين المرافقين للحملة.


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