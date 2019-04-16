» "جوجل" يحتفل بالفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون

16 أبريل 2019 - 01:50 م

اعتاد محرك البحث" جوجل" على الاحتفال بالشخصيات العامة في المناسبات المختلفة من مولد أو وفاة أو تسجيل اختراعات، واليوم يحتفل "جوجل" بالرسامة المصرية الراحلة" إنجي أفلاطون 1924-1989".

ولدت إنجي في 16 أبريل 1924، بقصر من قصور القاهرة وتلقت تعليمها في (مدرسة القلب المقدس ) الفرنسية الداخلية، ثم في مدرسة الليسية الفرنسية حيث حصلت على شهادة البكالوريا .

وتنتمي إنجي إلى رواد ورائدات الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي، واتخذت من السريالية أسلوبًا وطريقة للتعبير عن نفسها. ومن أشهر لوحاتها: "انتقام شجرة" و"الحديقة السوداء" و"الوحش الطائر".

حظيت إنجي أفلاطون بتقدير عالٍ شرقاً وغرباً عبر مشوارها الطويل في طريق فن الرسم التصويري وقال عنها النقاد (إنها تضفي قدراً هائلًا من الحيوية على تفسيرها للطبيعة.. وتدرك قيمة العمل كجزء لا يتجزأ من المنظر الطبيعي).. وفي روما قالوا عنها (إنها خرجت من قلب الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة التي ترتبط بالواقع تصور العظمة القاسية للطبيعة المصرية في لحظات من الحياة اليومية وتكمن قوتها في قدرتها على القبض على شعور ما).