استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز





كشفت وسائل إعلام جزائرية، عن أن المستشار الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، قد قدّم اليوم الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.وجاء في البيان أنه "اجتمع المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه بدء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري 2019."وفي رسالته إلى رئيس الدولة، دعا السيد الطيب بلعيز "أن يحفظ الله الجزائر ويقيها والشعب الجزائري الأبي من كل مكروه"، مثلما ورد في البيان.للإشارة فقد تم تعيين الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري يوم 10 فيفري الفارط من قبل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.وجاء التعيين خلفا للراحل مراد مدلسي.