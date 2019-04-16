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ترامب يجلب لنفسه السخرية.. اقتراح مدمر لإطفاء حريق نوتردام

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ترامب يجلب لنفسه السخرية.. اقتراح مدمر لإطفاء حريق نوتردام

عرب وعالم

ترامب
ترامب

عبد القادر وحيد- متابعات

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اقتراح مدمر

تسبب تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد اقترحه عبر تدوينة له على حسابه فى تويتر لموجة من السخرية.

جاء ذلك عقب تغريدة نشرها تعليقا على الحريق الذي طال كنيسة نوتردام التاريخية في باريس مساء الإثنين.

وكانت تغريدة ترامب تضمنت اقتراحًا لو تم تنفيذه كان سيدمر الكاتدرائية التاريخية بالكامل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن الرئيس الأمريكي كان من أول قادة العالم الذين استجابوا للمأساة المستمرة بينما كان رجال الإطفاء يحاولون مكافحة الحريق، لكنه نصح السلطات بالتحرك بسرعة من خلال استخدام طائرات الإطفاء، التي تستخدم عادة لمكافحة حرائق الغابات.

وكان من الممكن أن يؤدي اتباع هذا الاقتراح إلى حالة رعب هائلة، حسبما أشار كثيرون بسرعة، نظرًا إلى أن وزن المياه كان سوف يسحق الجزء المتبقي من هيكل الكاتدرائية.

موقع الأخبار الفرنسي Le Monde كان قد فسّر الأمر، بأن "أي طائرة كنداير تسقط حوالي 6 أطنان من المياه التي تهبط بسرعة عالية حتى تصل إلى الأرض: ثمة خطر كبير بأن تؤدي إلى إصابة شخص أو أكثر حول البناية، وهو السبب الذي يجعل تدخل طائرات كنداير غير شائع في المناطق الحضرية "

وأضاف الموقع: كان مثل هذا التدخل سوف يدمر الجزء المتبقي من هيكل الكاتدرائية تدميرًا هائلاً.

ووفقًا لتعليق أجهزة الأمن المدنية الفرنسية، فإنها أشارت إلى أن اقتراح ترامب غير متاح تطبيقه، وكتبت على تويتر: «مئات الرجال من فريق الإطفاء في باريس يبذلون ما بوسعهم للسيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام الهائل.. يجري استخدام جميع الوسائل فيما عدا طائرات الإطفاء، التي كانت ستؤدي في حال استخدامها إلى انهيار الهيكل الكامل للبناية».

واستطاع رجال الإطفاء إنهاء الحريق دون تدمير المبنى، وإنقاذ البناية من التعرض لتدمير كامل.

 


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