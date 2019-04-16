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داعية: الرسول أول من تنبأ بظهور الإنترنت

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الشيخ محمد وهدان - الداعية الإسلامي
الشيخ محمد وهدان - الداعية الإسلامي

إيمان هاني

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قال الشيخ محمد وهدان، الداعية الإسلامي، إن الرسول أو من تنبأ بظهور الإنترنت و"السوشيال ميديا"، وذلك منذ نحو 1400 سنة.

واستشهد "وهدان"، في لقاء مع برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة اليوم الفضائية، بالحديث الذي يقول: "لن تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جما ويطوف التاجر حول العالم فلا يجد ربحا".

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن التاجر لا يستطيع الطوف حول العالم بالخيل، ولذلك فإن المقصود هو الإنترنت الذي يسهل كل شيء.

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