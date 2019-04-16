4 تفسيرات لرؤية الأم أمام الكعبة

16 أبريل 2019 - 12:18 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أمي أمام الكعبة. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤية الوالدة أمام الكعبة يدل على الهداية لها، والتوبة النصوح والحفاظ على الفرائض والصلاة لأنها قبلة المصلين، وتدل أيضًا على تحقيق الأمنية والمكانة والارتقاء وزيادة الرزق، وهى أيضاً بشرى بالفرج وزوال الهم والشفاء من مرض، وقد تكون الرؤيا بشرى للوالدة بزيارة الكعبة عاجلاً أو آجلاً. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

***************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666