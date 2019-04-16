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وزير المالية يستعرض البيان المالى لموازنة 2019 أمام البرلمان

مال وأعمال

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

متابعات حنان حمدتو

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وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التحية للبرلمان، على مساندته الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا: "لولا هذا الدعم ما كنا نجحنا في تنفيذ واحد من أهم برامج الإصلاح الاقتصادي في التاريخ المعاصر".

جاء ذلك خلال استعراضه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 / 2020، أمام الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد وزير المالية، أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت مصر تجني هذه الثمار بتحسن الأوضاع الاقتصادية، موجهًا الشكر للشعب الذي تحمل فيه أعباء الإصلاح الاقتصادي، قائلا: "إلا أن هذه القرارات ستؤتي ثمارها لما فيه مصلحة المواطنين وأبنائهم ".

وأشار إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا: "وهو ما ظهر جليا في شهادة عدد من المؤسسات الدولية ".

ولفت إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري بسبب العوامل الداخلية والخارجية، إلا أنه أصبح أكثر صلابة وقدرة على تحمل أي صدمات .

وتابع بأن البيان المالي يشير إلى ارتفاع معدل النمو 5،6%، بينما انخفض معدل البطالة إلى 8،9%، فضلا عن انخفاض العجز الكلي للموازنة، وانخفاض العجز الأولى

واشار  معيط الى أن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، استمرار خطة الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وتوفير فرص العمل الحقيقية، وكذلك استمرار جهود ضبط الأداء المالى لخفض الدين العام، والعجز المالي للناتج المحلى .

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، للبيان المالى، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف ارتفاع معدل النمو بالموازنة الجديدة إلى 6 في المائة، وكذلك انخفاض معدل التضخم إلى 10.5 في المائة، وتحقيق فائض أولى من الناتج المحلى يصل قدره إلى 2 في المائة، من موارد الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأضاف أن الإيرادات بالموازنة الجديدة، بها زيادة بنسبة 17 في المائة، عن العام الماضى، مشيرا إلى زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، ومخصصات الدعم، وكذلك مخصصات التعليم والبحث العلمى والصحة، والتوسع في مشروعات الإسكان والصرف الصحى والمياه والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين .

وقال: "الحكومة، تستهدف الحد من العجز في الموازنة، وضبط الأداء المالى حتى لا نترك للأجيال المقبلة أي أعباء ".

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