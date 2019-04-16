مفاجأة سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

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إيمان هاني

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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أنه سيتم إتاحة إضافة المواليد الجدد لمنظومة بطاقات التموين بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وكشف مدكور، في لقاء مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، عن وجود خطة لدى الوزارة لتوفير بطاقات التموين الـ"بدل فاقد" في نفس اليوم بدلاً من 15 أو 20 يومًا.

وأضاف مستشار وزير التموين، أنه تم قبول تظلمات المواطنين الخاصة باستهلاك الكهرباء، لإعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم ووجود عداد كهرباء واحد لديهم.

يذكر أن وزارة التموين كانت قد أعلنت عن زيادة قيمة شنطة رمضان لتصل إلى 1000 جنيه بمناسبة زيادة الإيرادات للعاملين بالسجل التجاري.

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