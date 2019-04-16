أسطورة "الريدز" يطالب برحيل "صلاح" وبقاء ماني

16 أبريل 2019 - 11:54 ص

دافع "جيمي كاراجر" مدافع نادي ليفربول السابق عن لاعب الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال، لافتًا إلى أنه يفضل رحيل المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال المدافع الإنجليزي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "أفضل رحيل محمد صلاح عن ماني، لأنني مشجع كبير للسنغالي".

وتابع: "البعض يشيد بيورجن كلوب بعد تعاقده مع محمد صلاح وفان دايك، لكن ماني هو أول من أعاد ليفربول إلى سابق عهده".

وأضاف: "ساديو كان أول تعاقدت كلوب في بداية تدريبه للفريق، وقام بدفع 30 مليون جنيه إسترليني من أجله".

وواصل تصريحاته: "اعتقد أن صفقة ماني هي من أعادت ليفربول إلى الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي مرة أخرى، وفي الموسم التالي وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا الموسم كذلك ننافس على اللقب".

واستمر: "الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، لكن الدخول ضمن الفرق الكبرى في الدوري غير من خطط الفريق، وهذا ما يؤكد على شخصية ماني والتي تمكنه من المحاولة لتسجيل أهداف أخرى حتى ولو كانت النتيجة 4-0 لصالح ليفربول هذا هو التغيير الذي طرأ على ليفربول".

وأكمل: "ليفربول ينافس على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عامًا، وبالنسبة لي، ماني هو الجناح الأفضل الذي امتلكه الفريق على مدار تلك الفترة".

وانتقل "ماني" إلى صفوف الريدز في صيف عام 2016 قادمًا من ساوثهمابتون، شارك خلال 3 سنوات في 88 مباراة وسجل 41 هدفًا حتى الآن.