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رجاء تخلع زوجها: "أنا مستقلة ومش عاوزنى أشرب سجائر"

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

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تقدمت رجاء بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة للانفصال عن زوجها بسبب منعها من شرب السجائر.

وذكرت الزوجة أنها تزوجت منذ 6 سنوات، بطريقة تقليدية وبدأت فى تدخين السجائر ولم يعترض زوجى فى البداية، وبدأت أشعر بالملل لأن زوجي طوال اليوم يتواجد في عمله، وعندما قررت التخلص من الملل ذهبت أنا وأصدقائى عند زوجى وتسبب ذلك في حدوث مشكلة بيني وبين وزوجي، لأني أرفض أن تدفع صديقاتي حسابها".

وأضافت الزوجة:" طلبت شيشة من العمال ما أثار غضب زوجى وتشاجر معى أمام أصدقائى، ثم طردني أنا وصديقاتي، وبعد عودته من الكافيه ليلًا تشاجر معي، وأقسم ألا أذهب إليه مرة أخرى".

استكملت رجاء: أصبحت العلاقة بيني وبين وزوجي غير مستقرة، لدرجة أنه استيقظ من نومه واعتدى عليَّ بالضرب والسبِّ، عندما قمت بتدخين السجائر بغرفة النوم أثناء نومه، أقسم إن لم أمتنع عن شرب السجائر سوف يترك البيت، فصممت على شرب السجائر فغضب وذهب إلى منزل أسرته، وامتنع عن الإنفاق على البيت".

وأشارت الزوجة: "عندما تدخل بعض الأصدقاء للصلح بيننا خيرني زوجي بينه وبين السجائر، وحتى أثبت لزوجي أني ذات شخصية مستقلة قررت أن أقيم دعوى خلع.


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