بشرى سارة من "التعليم" للمعلمين

16 أبريل 2019 - 11:27 ص



أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستطلق مسابقة جديدة لقبول معلمين خلال الأيام المقبلة.



وشدد "عمر"، فى مؤتمر صحفى، على أن يكون الإعلان في يونيو المقبل والعقود المؤقتة الحالية سوف تنتهى خلال شهرين.



وأوضح أن الشروط سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، ولكن يحق لأصحاب العقود التقدم لها، وهي ستكون إلكترونية.

