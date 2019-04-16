» المجلس العسكري السوداني يكشف عن مشاركة قواته في حرب اليمن

16 أبريل 2019 - 11:23 ص





كشف الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي موقف القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.





وقال دقلو في تصريحات صحفية، إن القوات السودانية المشاركة باقية حتى تحقق أهدافها.







وأضاف نائب رئيس المجلس: ” إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقي قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه ” .







يذكر أن محمد حمدان دقلو "حميدتي" تم ترقيته إلى رتبة فريق أول وتعيينه في منصب نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، بعد يوم من اعتذاره المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة وزير الدفاع عوض ابن عوف ورئيس الأركان كمال عبد المعروف.









