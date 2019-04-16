هجوم على قيادي إخوانى تضامن مع كنيسة نوتردام

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كنيسة

تضامن

محيي عيسي

نوتردام

هوم

شن عدد من العناصر التابعة لجماعة الإخوان هجومًا على القيادي بالجماعة والبرلماني السابق المهندس محيي عيسى بسبب تضامنه مع حريق كنيسة نوتردام.

وكان عيسى قد كتب على حسابه في فيس بوك: "كاتدرائية باريس تُحفة معمارية انبهرت بألوانها وتصميمها، فى أول زيارة لى إلى باريس عام 1995، مؤكدًا أن حرقها لا شك خسارة لتراث أثرى ملك للبشرية".

وعقب كتابته المنشور جاءت تعليقات من بعض متابعيه، حيث كتب أحد النشطاء قائلاً: "مكان أعد ليشرك فيه بالله الواحد الأحد.. هل يحزن مسلم على تدميره"؟

وعلق آخر: "الأكثر عظمة وانبهار مساجدنا في سوريا.. تهدم علي رؤوس مصليها".

وكتب أيضًا أحد المعلقين ساخرًا: "ياعم صلي على النبي".

يأتي هذا عقب حريق ضخم اندلع أمس الإثنين تسبب في حالة من الحزن الشديد على الفرنسيين فى أعقاب الحريق الذى نشب بالكاتدرائية التاريخية بالعاصمة باريس.

وحرص عشرات الفرنسيين على المشاركة فى وقفة صامتة للتعبير عن حزنهم جراء هذا الحادث الأليم الذى ألم بهم أمس الإثنين.

وكان الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، زوج الممثلة المكسيكية سلمى حايك، اليوم الثلاثاء، قد أعلن عن تقديمه لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام المنكوبة،  بمبلغ قدره 100 مليون يورو.


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