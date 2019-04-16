"الوزير" يعد المواطنين بمفاجأة في شم النسيم

16 أبريل 2019 - 11:06 ص



أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، عن مفاجأة في انتظار المواطنين في يوم "شم النسيم" طبقًا لتوجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير .



وقال رسلان، إنه سيتم إطلاق "قطار المفاجآت"، حيث سينطلق قطار من القاهرة من محطة رمسيس إلى إحدى المدن الشاطئية، ويعود في نفس اليوم، مساء، وسيكون من النوع المميز ولكن سعر التذكرة الكاملة 15 جنيهًا ونصف التذكرة 10 جنيهات خلال رحلتي الذهاب والعودة.



وأضاف أن القطار سينطلق يوم شم النسيم، الموافق 29 أبريل الجاري من محطة رمسيس الساعة 5:45 صباحا، وسيعود في مساء نفس اليوم.

