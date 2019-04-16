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أنباء عن احتجاز رهينة في مترو موسكو

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ضحايا مترو موسكو يصل الى 22 قتيلا
ضحايا مترو موسكو يصل الى 22 قتيلا

وكالات- الدويني فولي

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روسيا

احتجاز

مترو

رهينة

تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن احتجاز مجهول رهينة لبعض الوقت داخل محطة "تكنوبارك" في مترو أنفاق العاصمة موسكو، فيما أكدت قناة "موسكو24" أن الرهينة من موظفات المترو.
من جانبها، ذكرت مؤسسة مترو العاصمة أن حركة قطارات الأنفاق مستمرة بشكل طبيعي وأن الحادث لم يؤثر في شبكة مترو المدينة.
ونقلت روسيا اليوم عن قناة "تيليغرام 112"، أن رجل ظهر رجل يحمل مطرقة في نفق المحطة في الساعة 6:50 صباحا وعندما سألته موظفة مترو الأنفاق عما كان يفعله هناك، لم يجب على السؤال واستمر يقترب باتجاهها بصمت.

وبعد ذلك، شرع في تهديدها بالمطرقة وحبسها في حجرة مراقبة في مرافق المحطة وطالب باستدعاء ممثلين عن إدارة المترو للتفاوض.

وأضافت القناة أن وحدة من قوات الشرطة الخاصة وصلت إلى المحطة فور تلقيها البلاغ بالحادث ولم يقدم المجهول أي مطالب وتم القبض عليه ونقله إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق.

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