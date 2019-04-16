المؤتمر الأول لمستقبل وطن بالجيزة للصم والبكم لشرح التعديلات الدستورية

16 أبريل 2019 - 10:56 ص

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالصف جنوب الجيزة برئاسة محمود سليم شورى، مؤتمرًا حاشدًا للصم والبكم ومتحدى الإعاقة لمناقشة التعديلات الدستورية ورؤيتهم لمصر ومستقبلها، وذلك بحضور أكثر من 2000 شخص.

وقد حضر المؤتمر، محمود سليم شورى أمين الحزب بالصف، والمهندس معتز الدريملى عضو الأمانة المركزية، اللواء أحمد نبيل أمين العلاقات العامة بالجيزة، المحاسب مروان نعيم القيادى بحزب مستقبل وطن بالقاهرة، حسين عمران مدير إدارة الصف التعليمية، جيهان مجدى أمانة العلاقات العامة، وأعضاء هيئة مكتب الصف محمد عزوز امين الصندوق، أحمد جبران أمين العضوية، خالد زيدان، خالد عنانى نقيب المعلمين، عصام غيث أمين العضوية بأطفيح .

وأكد محمود شورى، أهمية مشاركة كل فئات المجتمع ومنهم الصم والبكم ومتحدى الإعاقة لهذه المؤتمرات لتعريفهم بمستقبل بلادهم ولحثهم على المشاركة فى الاستفتاء بنعم على التعديلات الدستورية لاستكمال بناء الوطن.

وقال المحاسب مروان نعيم، إن حث متحدى الإعاقة على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حدث فريد من نوعه ومهم يؤكد حرص الحزب توصيل رسالته إلى كل فئات المجتمع المصرى ودوره فى التثقيف السياسى لمتحدى الإعاقة خاصة أن لهم مواد خاصة فى هذه التعديلات الدستورية تعدى لهم الحق أن يكون لهم مقاعد بالمجالس المنتخبة .