قيادي بحركة يهودية: حرق كنيسة نوتردام عقاب من الرب

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حريق كنيسة نواردام
حريق كنيسة نواردام

عبد القادر وحيد- متابعات

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الشماتة

نوتردام

المنعة اليهودية

باروخ بارزيل

التلمود

قال صالح النعامي الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إن أحد قادة حركة "المنعة اليهودية"، أعرب عن شماتته في حريق كنيسة نوتردام.

وكتب النعامي على حسابه في "تويتر": "ها هو باروخ بارزيل، من قادة حركة "المنعة اليهودية" يشمت بالحريق الذي التهم كنيسة "نوتردام" في باريس، ويعتبره عقابًا من الرب لأنه تم إحراق التلمود أمام هذه الكنيسة عام 1200".

وأضاف أن نتنياهو حاول أن يتم تمثيل حركة مارزيل في البرلمان القادم، تخيلوا لو صدر هذا الكلام عن مسلم".

يتي هذا في الوقت الذي خيمت فيه حالة من الحزن الشديد على الفرنسيين فى أعقاب الحريق الذى نشب بكاتدرائية نوتردام التاريخية بالعاصمة باريس.

 وحرص عشرات الفرنسيين على المشاركة فى وقفة صامتة للتعبير عن حزنهم جراء هذا الحادث الأليم الذى ألم بهم أمس الإثنين.

وعن إعادة ترميم الكنيسة أعلن الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، زوج الممثلة المكسيكية سلمى حايك، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام المنكوبة،  بمبلغ قدره 100 مليون يورو.


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