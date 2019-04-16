الإسكان تصدرحركة تنقلات بجهازى مدينة بدر و6 أكتوبر

16 أبريل 2019 - 10:48 ص

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعيين المهندس عمار السيد عطية مندور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية المدينة .

كما أصدر الوزير قرارًا وزاريًا بنقل المهندس عادل إبراهيم الدسوقي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، للعمل بقطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأصدر وزير الإسكان قرارًا وزاريًا بنقل المهندس عبدالرحمن عبدالستار محمود صيام، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، للعمل بجهاز تنمية مدينة بدر .