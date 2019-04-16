الإسكان تصدرحركة تنقلات بجهازى مدينة بدر و6 أكتوبر

متابعات حنان حمدتو
قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعيين المهندس عمار السيد عطية مندور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية المدينة .
كما أصدر الوزير قرارًا وزاريًا بنقل المهندس عادل إبراهيم الدسوقي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، للعمل بقطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وأصدر وزير الإسكان قرارًا وزاريًا بنقل المهندس عبدالرحمن عبدالستار محمود صيام، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، للعمل بجهاز تنمية مدينة بدر .
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