"الرئيس" يتخذ قرارا مهما بشأن طفلة تعانى من مرض مزمن

16 أبريل 2019 - 10:43 ص

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الصحة بتحمل علاج الطفلة حنين محمد عبد العزيز بالصف الأول الإعدادى والتي تعانى من غيبوبة تامة وذلك على نفقة الدولة مع توفير كل الرعاية الطبية اللازمة لها.

وحضرت الطفلة برفقة أهلها إلى قسم الطوارئ بمستشفى حميات العباسية السبت الماضى وهى تعانى من ضعف بعضلات الساقين والأذرع واحتقان بالحلق وارتفاع شديد في درجة الحرارة وتم عمل الكشف المبدئي بالطوارئ وعمل الفحوصات اللازمة.

كما تم حجز الطفلة بالرعاية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى واستكمال إجراء التحاليل والفحوصات التي أظهرت إصابتها بمرض متلازمة جيليان باريه وتم على الفور البدء في إعطائها العلاج اللازم وما زالت موجودة تحت العلاج والملاحظة بمستشفى حميات العباسية.

كما وجهت وزارة الصحة رئيس هيئة التأمين الصحى بتوفير أدوية المناعة اللازمة للطفلة على نفقة التأمين الصحى كما وجهت بنقل الطفلة صباح باكر لمستشفى معهد ناصر لاستكمال تلقى العلاج والرعاية اللازمة