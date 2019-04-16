"الصيادلة": فتح باب التصويت لأكثر من 200 ألف صيدلي

16 أبريل 2019 - 10:41 ص

فتحت نقابة العامة للصيادلة، اليوم الثلاثاء، باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي، بجميع المحافظات لأكثر من 200 ألف صيدلي أعضاء النقابة.

ويتنافس 624 مرشحًا بانتخابات نقابة الصيادلة، بينهم 81 مرشحًا بالنقابة العامة وموزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدًا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحًا على كل مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع أبوابها اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بكل محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتم مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.

ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات المطلوبة لضمان نجاح سير العملية الانتخابية، حيث تم تسليم أوراق التصويت بالانتخابات لكل المحافظات شملت المحافظات الحدودية وجنوب وشمال الصعيد.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30 قاضيًا من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بكل محافظات الجمهورية.